– Николас только приехал. Как он может уехать? Где вы видели, чтобы подобное происходило, когда футболист только узнает одноклубников. Мне такой вопрос кажется неуместным, я не понимаю, – передает слова агента "РБ Спорт".
Уругваский защитник Николас Маричаль перешёл в московское "Динамо" 30 августа 2022 года из уругвайского клуба "Насьональ". Его контракт с российской командой рассчитан до 30 июня 2027 г. Летом 2022 года "Динамо" покинули сразу несколько легионеров: Шиманьски, Моро, Бальбуэна, Варела и пр.
Агент Маричаля: Николас только приехал. Как он может уехать?
Себастьян Таборда, представляющий интересы защитника "Динамо" Николаса Маричаля, ответил на вопрос о том, не собирается ли его клиент покинуть Россию.
Фото: ФК "Динамо"