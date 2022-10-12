– Человек сделал очень много и для клуба, и для команды. Построил стадион. Даже в самые непростые времена "Спартак" не просто существовал, а вполне благополучно жил и чувствовал себя независимо в финансовом плане. Все было выстроено на высоком уровне. Единственное упущение – видимо, Федун все-таки не угадал с помощниками. Не хватило рядом человека, который направил бы Леонида Арнольдовича и разобрался со спортивной составляющей в клубе, – приводит слова Ледяхова "Metaratings".
Леонид Федун являлся президентом футбольного клуба "Спартак" на протяжении восемнадцати лет, но покинул свой пост летом 2022 года. Сначала 27 июня Леонид Арнольдович покинул должность вице-президента "Лукойла" по стратегическому развитию, а затем 22 июня клуб объявил, что Федун сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского "Спартака". При нем московский коллектив выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем собственного стадиона – "Открытие Банк Арена". Теперь клубом управляет компания "Лукойл", которая была спонсором красно-белых последние 20 лет.
Ледяхов: Федун все-таки не угадал с помощниками. Не хватило рядом человека, который бы направил его
Бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Игорь Ледяхов высказался касательно управления клубом экс-владельца Леонида Федуна.
Фото: ТАСС