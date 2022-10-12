Круглый стол по Fan ID с участием клубов могут перенести на ноябрь

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что круглый стол, на котором обсудят реализацию закона о системе идентификации болельщиков, может быть перенесен на ноябрь.

Фото: Getty Images





"Комитет по спорту еще не назначил дату круглого стола по карте болельщика.На следующий вторник или среду у нас намечено заседание комитета, потом будет пермский форум, поэтому круглый стол может перенестись на ноябрь", - цитирует Терюшкова



По словам Терюшкова, участниками круглого стола станут клубы, депутаты, представители министерства и правоохранительного блока.



4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика (Fan ID). С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций несколько дней сообщило, что Fan ID оформили 275 тысяч человек. Ранее замглавы комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов сообщил, что круглый стол пройдет в октябре."Комитет по спорту еще не назначил дату круглого стола по карте болельщика.На следующий вторник или среду у нас намечено заседание комитета, потом будет пермский форум, поэтому круглый стол может перенестись на ноябрь", - цитирует Терюшкова РИА Новости По словам Терюшкова, участниками круглого стола станут клубы, депутаты, представители министерства и правоохранительного блока.4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика (Fan ID). С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", " Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций несколько дней сообщило, что Fan ID оформили 275 тысяч человек.