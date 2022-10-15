"Все прекрасно понимают, что мы находимся в очень тяжёлой ситуации… Нам нужно быстрее выйти из зоны вылета, потому что это не наше место. Что касается изменений в клубе, считаю, это логично. Всё зависит от результата. Когда его нет, у всех команд происходит то же самое, что было у нас", — цитирует голкипера "Чемпионат".
"Локомотив" сегодня встречался с "Торпедо" в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги. Ворота "железнодорожников" впервые в действующем сезоне чемпионата страны защищал Гильерме. Матч завершился минимальной победой красно-зеленых, гол в составе победителя забил Артем Карпукас.
"Локомотив" объявил об уходе из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна после поражения от "Сочи" (0:4) 8 октября. Обязанности наставника москвичей исполняет Андрей Федоров.
Гильерме – об отставке Циннбауэра и Цорна: изменения логичны – они происходят, когда нет результата
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме поделился мнением о кадровых перестановках в столичном коллективе.
Фото: ФК "Локомотив"