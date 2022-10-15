"Смолов летом мог перейти в один из турецких клубов? Слышал эту историю. Но вот какое дело — Федор психологически не готов к тому, чтобы играть за границей, как мне кажется. Он попробовал — не получилось. Что за клуб? Мне говорили, что "Галатасарай". Но это на уровне слухов, не знаю", - цитирует Добровинского Sport24.
Напомним, Федор Смолов является воспитанником "Динамо". В январе этого года форвард вернулся в родную команду из "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт нападающего с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
Ранее Смолов дважды уезжал в аренду в европейские клубы - сначала в "Фейеноорд" в 2010, а затем в "Сельту" в 2020.
Добровинский: мне говорили, что летом Смолов мог перейти в "Галатасарай"
Юрист Александр Добровинский рассказал, что у форварда "Динамо" Федора Смолова летом был вариант с переходом в "Галатасарай".
Фото: ФК "Динамо"