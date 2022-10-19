"Рад, как и любой футболист, который попадает в стартовый состав. Были скомканные эмоции от того, что не играл в последних матчах. Но хорошо, что тренер дал шанс в Кубке. Думаю, я его использовал", - цитирует футболиста "Чемпионат".
В последний раз Чернов попадал в стартовый состав «Спартака» на матч 9-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова". В общей сложности 26-летний защитник принял участие в 11-ти матчах действующего чемпионата страны.
Столичный коллектив сегодня сыграл в Воронеже с "Факелом" в рамках 4-го тура групповой стадии Кубка России. Подопечные Гильермо Абаскаля добыли победу со счетом 2:1.
Чернов: скомканные эмоции от попадания в стартовый состав "Спартака" – я не играл в последних матчах
Защитник "Спартака" Никита Чернов поделился эмоциями от выхода в стартовом составе на матч Кубка России против "Факела" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"