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Федотов – о критике Карраскаля: тренер имеет право в каких-то эпизодах вынести это на свет

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о своей критике в адрес полузащитника красно-синих Хорхе Карраскаля.
Фото: ПФК ЦСКА
"Думаю, тренер имеет право в каких-то эпизодах немного вынести на свет такую критику. Да, где-то прочитал в свой адрес: "Как же так, это климат в раздевалке нарушится!" Нет, мы хотим, чтобы футболист гармонично развивался, становился лучше", - цитирует Федотова "СЭ".

После матча против "Спартака" в 13-м туре Российской Премьер-лиги наставник красно-синих, комментируя замены Хорхе Карраскаля и Хесуса Медины, заявил, что им стоит "засунуть свое недовольство в одно место".

Встреча прошла на "ВЭБ Арене" и завершилась результативной ничьей – форвард ЦСКА Федор Чалов записал себе в актив дубль, в составе "Спартака" забитыми мячами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.


ЦСКА Федотов Карраскаль
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