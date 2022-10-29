"Возможно, по большей части это будет зависеть от меня самого: от того, как смогу проявить себя, буду ли достоин остаться на более длительный срок. Еще, конечно, от желания главного тренера видеть или не видеть меня в команде. Но хочется верить, что в первую очередь всё в моих руках. Я планирую своей работой и игрой на поле доказать, что достоин остаться в "Зените", - цитирует Мантуана "Матч ТВ".
Напомним, Густаво Мантуан перебрался в "Зенит" из "Коринтианса" этим летом на правах аренды. Он, как и голкипер Иван, стал частью сделки по переходу Юри Алберто в "Коринтианс".
С тех пор Мантуан провел 13 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых отметился тремя забитыми голами. Срок его арендного соглашения истекает в конце текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 млн евро.
Мантуан: планирую игрой на поле доказать, что достоин остаться в "Зените"
Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан рассказал, от чего зависит, останется ли он в клубе после аренды.
Фото: ФК "Зенит"