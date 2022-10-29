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Кечинов: "Спартак" ожидает трудная и упорная игра против "Торпедо". Вряд ли будет разгром

Экс-футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с "Торпедо".
Фото: Чемпионат.com
– "Спартак" на ходу. У автозаводцев появился новый тренер. Думаю, сейчас у команды будет совсем другой настрой. Деваться им некуда. "Спартак" ожидает трудная и упорная игра. Вряд ли будет разгром, – приводит слова Кечинова "СЭ".

"Спартак" примет на своем поле "Торпедо" завтра, 30 октября. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по московскому времени. По итогам четырнадцати сыгранных туров красно-белые идут вторыми в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а "автозаводцы" занимают последнюю строчку. В предыдущем туре "Спартак" обыграл "Химки" с крупным счетом 5:0, а "автозаводцы" уступили "Ахмату" в Грозном (0:1).


Кечинов Спартак Торпедо
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