– Дивеев подсказывал. Вчера в перерыве зашел в раздевалку, подсказал по каким-то моментам. Дивей – лидер команды и мой друг. Я ему благодарен. Он очень важен для молодых. Когда был в строю, помогал своими действиями. Мы его очень сильно ждем, – приводит слова Лукина "Чемпионат".
Напомним, что основной центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил серьезное повреждение в матче 10-го тура РПЛ против "Торпедо" (0:1). У Игоря был диагностирован перелом большеберцовой кости. Он должен вернуться в строй команды в конце декабря 2022 года. Вчера, в матче с "Локомотивом" (1:0), 18-летний Матвей Лукин дебютировал в стартовом составе ЦСКА. При его участии "армейцы" обыграли "Локомотив" и впервые за десять матчей сыграли на ноль. Зайнутдинов, Роша и Лукин представляли собой оборонительную тройку в этой игре.
Матвей Лукин: Дивеев – лидер команды и мой друг. Вчера он зашел в раздевалку в перерыве, подсказал по каким-то моментам
Защитник ЦСКА Матвей Лукин, дебютировавший в матче 15-ого тура РПЛ с "Локомотивом", рассказал о том, как Игорь Дивеев помогает ему в команде.
Фото: РПЛ