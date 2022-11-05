"Как команде сегодня будет без Гаранина? Думаю, парни должны дать бой. Его нет из-за проблем со здоровьем? Пока да", - цитирует Рубашко Sport24.
Команды встретятся уже сегодня в рамках 16-го тура РПЛ. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени. Ранее команды опубликовали заявки игроков и персонала на предстоящий матч. В заявке "Сочи" не оказалось старшего тренера Вадима Гаранина.
Напомним, ранее сообщалось, что Вадим Гаранин, который де-факто является главным тренером "Сочи", покинул клуб и до зимнего перерыва с ним будет работать Александр Точилин. В клубе официально не подтверждали эту информацию.
Гендиректор "Сочи" Рубашко: Гаранина нет из-за проблем со здоровьем? Пока да
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал отсутствие Вадима Гаранина на матче со "Спартаком".
Фото: ФК "Сочи"