"Отличия в работе Йокановича и Шварца? Они в любом случае разные. Работаем отлично. Привыкли уже друг к другу. Сейчас мы больше понимаем, что делать, в сравнении с тем, что было в начале", - цитирует игрока "СЭ".
Йоканович был назначен на пост главного тренера москвичей минувшим летом. Сандро Шварц, который возглавлял "Динамо" с октября 2020 года, покинул столичный клуб после финального матча предыдущего розыгрыша Кубка России.
"Динамо" с 26-ю очками после 16-ти туров идет на шестом месте в таблице Российской Премьер-лиги.
Кутицкий: мы привыкли к Йокановичу - больше понимаем его в сравнении с тем, что было в начале
Защитник "Динамо" Александр Кутицкий поделился мнением о работе с главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем.
Фото: ФК "Динамо"