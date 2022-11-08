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Кутицкий: мы привыкли к Йокановичу - больше понимаем его в сравнении с тем, что было в начале

Защитник "Динамо" Александр Кутицкий поделился мнением о работе с главным тренером бело-голубых Славишей Йокановичем.
Фото: ФК "Динамо"
"Отличия в работе Йокановича и Шварца? Они в любом случае разные. Работаем отлично. Привыкли уже друг к другу. Сейчас мы больше понимаем, что делать, в сравнении с тем, что было в начале", - цитирует игрока "СЭ".

Йоканович был назначен на пост главного тренера москвичей минувшим летом. Сандро Шварц, который возглавлял "Динамо" с октября 2020 года, покинул столичный клуб после финального матча предыдущего розыгрыша Кубка России.

"Динамо" с 26-ю очками после 16-ти туров идет на шестом месте в таблице Российской Премьер-лиги.


Йоканович Динамо Кутицкий
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