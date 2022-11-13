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Чернов: в первом тайме можно было заканчивать матч, но "Локо" добавил, стал играть лучше

Защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Первый тайм мы сыграли очень уверенно, контролировали полностью игру. Думаю, в первом тайме можно было заканчивать матч, если бы забили третий, но не смогли реализовать те моменты, которые были. В перерыве поговорили с ребятами. Сказали, что во втором тайме нельзя расслабляться. Но "Локо" добавил, стал играть лучше, забирать подборы", - цитирует Чернова Sport24.

Напомним, "Спартак" в гостях переиграл "Локомотив" в матче 17-го тура РПЛ (2:1). Победу красно-белым принесли голы Квинси Промеса (с пенальти) и Данила Пруцева. Оба мяча команда забила в первом тайме. Во втором тайме "Локомотив" смог отыграть один мяч усилиями Вильсона Изидора, но не сумел зацепиться за очки.

После 17 туров "Спартак" обеспечил себе второе место по итогам первой части чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков. Отставание от "Зенита", который лидирует в таблице, составляет 6 очков.


Чернов Н Спартак Локомотив
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