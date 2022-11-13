"Игроки "Сочи" недовольны Гараниным? Наглая ложь. Два футболиста — один из них Нобоа? У него и спросите. Я никаких противоречий в коллективе не замечал", — цитирует Терехова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о недовольстве игроков "Сочи" Гараниным. Сообщалось, что разгромное поражение от "Зенита" (0:8) могло стать одной из форм протеста.
"Сочи" по итогам 17-ти туров занимают девятое место в турнирной таблице. В активе южан 25 очков.
Терехов: игроки "Сочи" недовольны Гараниным? Наглая ложь
Защитник "Сочи" Сергей Терехов отреагировал на информацию, что футболисты команды недовольны работой старшего тренера Вадима Гаранина.
Фото: РПЛ