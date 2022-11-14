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Агент Божовича: конкретных предложений пока нет. Миодраг хочет поехать на ЧМ-2022

Агент Срджан Еремич, представляющий интересы тренера Миодрага Божовича, заявил, что его клиенту не поступали предложения от российских клубов.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Предложения? На данный момент – тишина. Конкретики пока нет, посмотрим, что будет дальше. Что касается планов Миодрага, то он думает поехать на чемпионат мира, ждет хорошей игры от Сербии, – приводит слова Еремича "РБ Спорт".

Миодраг Божович в России тренировал такие клубы, как тульский "Арсенал", самарские "Крылья Советов", московский "Локомотив", "Ростов", пермский "Амкар" и московское "Динамо". Последним местом его работы являлся тульский "Арсенал", из которого он ушел летом 2022 года. Сейчас эту команду тренирует Олег Кононов. Божович на предстоящем чемпионате мира будет поддерживать сборную Сербии, которая попала в одну группу с национальными командами Бразилии, Швейцарии и Камеруна.


Божович РПЛ
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