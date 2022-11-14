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Защитник "Спартака" Чернов: сделаем Пруцеву коридорчик за забитый гол

Центральный защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал дебютный гол за красно-белых полузащитника Даниила Пруцева, забитый в выездном матче 17 тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
- Конечно, поздравили. Пруц на всех тренировках забивает, а в игре не получалось. Думаю, коридорчик ему сделаем. Красавчик, вполне заслуженно получил игрока матча, - передает слова Чернова Sport24.

Встреча 17 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Спартак" завершилась победой гостей со счетом 2:1. На 29 минуте игры 21-летний полузащитник Даниил Пруцев с передачи форварда Шамара Николсона забил второй гол красно-белых, который стал в итоге победным. Этот забитый мяч стал первым для Пруцева в составе "Спартака", в текущем сезоне на его счету 1 гол и 3 результативных паса в 20 матчах во всех турнирах.


Спартак Пруцев Чернов Н
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