- Конечно, поздравили. Пруц на всех тренировках забивает, а в игре не получалось. Думаю, коридорчик ему сделаем. Красавчик, вполне заслуженно получил игрока матча, - передает слова Чернова Sport24.
Встреча 17 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Спартак" завершилась победой гостей со счетом 2:1. На 29 минуте игры 21-летний полузащитник Даниил Пруцев с передачи форварда Шамара Николсона забил второй гол красно-белых, который стал в итоге победным. Этот забитый мяч стал первым для Пруцева в составе "Спартака", в текущем сезоне на его счету 1 гол и 3 результативных паса в 20 матчах во всех турнирах.
Защитник "Спартака" Чернов: сделаем Пруцеву коридорчик за забитый гол
Центральный защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал дебютный гол за красно-белых полузащитника Даниила Пруцева, забитый в выездном матче 17 тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).
Фото: ФК "Спартак"