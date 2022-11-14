- Отыгрываемое ли расстояние за 13 туров - шесть очков от "Зенита"? Безусловно. Шесть очков - это, по сути, две игры. Все мы видели, как "Ахмат" преподнес сюрприз, - приводит слова Чернова Sport24.
Московский "Спартак" по итогам осенней части чемпионата России набрал 36 очков в 17 сыгранных матчах и занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание красно-белых от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 6 очков. На 1 очко от "Спартака" отстает идущий третьим "Ростов", на 7 очков - московские "Динамо" и ЦСКА.
Н. Чернов: шесть очков отставания "Спартака" от "Зенита" - это две игры. Мы видели, как "Ахмат" преподнес сюрприз
Защитник московского "Спартака" Никита Чернов прокомментировал положение красно-белых в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"