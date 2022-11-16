Ташуев: кроме "Ахмата" у меня был вариант с европейским клубом, играющим в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о вариантах продолжения карьеры, которые у него были перед назначением в грозненский коллектив.

Фото: ФК "Зенит"





Ташуев был назначен главным тренером "Ахмата" в конце сентября. Под его руководством команда сыграла 9 матчей, в пяти из которых одержала победу.



По итогам первой части сезона "Ахмат" вышел на шестое место в таблице Российской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Ташуева набрали 26 очков в 17-ти встречах чемпионата и отстают от "Я работал на хорошем уровне, играл в еврокубках и был успешен в Беларуси. Помимо "Ахмата" у меня был еще один вариант с европейским клубом — лидером своего чемпионата, играющим в Лиге чемпионов", - цитирует тренера Sport24 Ташуев был назначен главным тренером "Ахмата" в конце сентября. Под его руководством команда сыграла 9 матчей, в пяти из которых одержала победу.По итогам первой части сезона "Ахмат" вышел на шестое место в таблице Российской Премьер-лиги. Подопечные Сергея Ташуева набрали 26 очков в 17-ти встречах чемпионата и отстают от ЦСКА , замыкающего топ-5, на 3 балла.