- В прошлом мной интересовались российские клубы. Что касается будущего, то мы не знаем. Перейти когда-нибудь в "Зенит"? Почему нет? - приводит комментарий Буфаля "Чемпионат".
Полузащитник Софьян Буфаль является игроком французского "Анже". В этом сезоне марокканец сыграл в 17 матчах. На его счету 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. Контракт Буфаля с "Анже" действует до лета 2024 года.
Игрок сборной Марокко Буфаль: перейти в "Зенит"? Почему нет
Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль ответил на вопрос о том, захотел бы он перейти в "Зенит".
Фото: AFP