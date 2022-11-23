Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
4 - 2 4 2
РостовЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Локомотив2 тайм
П1 1.35X 4.2П2 10.09

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Марокко
0 - 0 0 0
ХорватияЗавершен
Германия
1 - 2 1 2
ЯпонияЗавершен
Испания
7 - 0 7 0
Коста-РикаЗавершен
Бельгия
22:00
КанадаНе начат
П1 1.6X 4.3П2 5.6
Сделать ставку

Игрок сборной Марокко Буфаль: перейти в "Зенит"? Почему нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль ответил на вопрос о том, захотел бы он перейти в "Зенит".
Фото: AFP
- В прошлом мной интересовались российские клубы. Что касается будущего, то мы не знаем. Перейти когда-нибудь в "Зенит"? Почему нет? - приводит комментарий Буфаля "Чемпионат".

Полузащитник Софьян Буфаль является игроком французского "Анже". В этом сезоне марокканец сыграл в 17 матчах. На его счету 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. Контракт Буфаля с "Анже" действует до лета 2024 года.


Зенит Сборная Марокко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Витсель, Де Брюйне и Азар - в стартовом составе Бельгии на матч против Канады 1
"Спартак" впервые проиграл за 12 матчей 2
Испания забила семь мячей в ворота Коста-Рики. Ферран Торрес оформил дубль 6
Александр Мостовой: японцы наказали немцев за футбольную расхлябанность эксклюзив
Абаскаль – о поражении от "Крыльев Советов": это был тест на зрелость, который мы не прошли 2
"Локомотив" пропустил гол на 12-й секунде от "Краснодара" в первом матче под руководством Галактионова
Игрок сборной Марокко Буфаль: перейти в "Зенит"? Почему нет 2
Гол Пиняева позволил "Крыльям" обыграть "Спартак" в кубковом матче 26
Булыкин: немцы расслабились, а японцы включились и даже с нулевого угла забили эксклюзив
Тренер сборной Германии: Япония была эффективнее нас, поэтому забила на один гол больше
Радимов – о компенсированном времени на ЧМ-2022: меня бесило бы это, если бы я выигрывал 2
20-летний Агкацев будет защищать ворота "Краснодара" в матче Кубка с "Локомотивом"
Чиркович: только когда Осинькин повысил голос, до меня дошло, что Саша – это я 1
Испания – Коста-Рика: стартовые составы команд на матч чемпионата мира 2
Радимов отказался комментировать информацию о вероятности назначения главным тренером "Пари НН"
-