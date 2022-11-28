"Кто первый начал бить ногой? Родригао - зачинщик. И все остальное понеслось. Все понимают, что судья должен был проявлять большую принципиальность. Особенно когда он не дал красную карточку Барриосу, а там было явное желание нанести травму игроку, а не игра в мяч", - приводит слова Федуна "РБ Спорт".
Напомним, "Зенит" встречался со "Спартаком" в последнем туре группового этапа Кубка России. Сине-бело-голубым была необходима разгромная победа, чтобы продолжать выступление в турнире, но в итоге основное время встречи завершилось нулевой ничьей. После свистка арбитра на поле завязалась драка, в которой участвовало много игроков со стороны обеих команд. В итоге красные карточки получили Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон со стороны "Спартака" и Вильмар Барриос, Малком и Родригао из "Зенита".
После погашения конфликта состоялась серия пенальти, в которой сильнее оказался "Зенит" (4:2).
Федун - о драке в матче "Зенит" - "Спартак": кто первый начал бить ногой? Родригао - зачинщик
Экс-президент "Спартака" Леонид Федун рассказал, кого считает виновником потасовки в матче красно-белых против "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"