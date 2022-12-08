– Да, я участвую в тренировках вместе с игроками. Бывало, что подкатывались очень жестко. Один раз даже стычка была с игроком – Набабкиным. Мы играли пять на пять. Набаба пробросил, а я пошел в жесткий стык. После него он на меня очень сурово посмотрел и оттолкнул. Мне это не понравилось, и я попер на него. Но потом, видимо, у нас у обоих что-то в голове щелкнуло, и Кирилл понял, что он игрок, а я понял, что тренер. На месте все уладили, пожали руки, – цитирует Онопко Sport24.
Напомним, что российский защитник Кирилл Набабкин, который сейчас находится в возрасте 36-ти лет, играет за московский ЦСКА с декабря 2009 года. До этого Кирилл выступал только за "ФК Москва", являвшись и воспитанником этого экс-клуба. В сумме за "армейцев" Набабкин провел 289 матчей, забил пять мячей, отдал десять результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне у него 18 матчей за "армейцев", 1380 минут в сумме на футбольном поле и один забитый мяч. Виктор Онопко работал ассистентом главного тренера в ЦСКА в период с лета 2009 года по декабрь 2020 года. Он был ассистентом Слуцкого, Гончаренко, Овчинникова и Рамоса. Сейчас он работает в сборной России и "Ростове" с Валерием Карпиным.
Онопко – о стычке с Набабкиным на тренировке ЦСКА: он оттолкнул меня. Мне это не понравилось, и я попер на него
Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о стычке с защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным на тренировке "армейцев".
Фото: Sport24