- Вариант с "Локо" надо обдумать внимательно — это 14-я команда чемпионата, и непонятно, чего ждать. Роста для карьеры этот переход может и не дать, потому что непонятен спортивный проект, - цитирует Широкова "РБ Спорт".
18-летний россиянин Сергей Пиняев в этом сезон смог пробиться в стартовый состав "Крыльев Советов" и уже стать одним из лидеров команды. Футболист за 15 матчей забил 4 мяча и отдал 3 ассиста. Игра Сергея не осталась незамеченной со стороны наставника национальной команды Валерия Карпина. Пиняев получил вызов в сборную России и в матче с Таджикистаном (0:0) стал самым молодым дебютантом в истории команды.
Также Пиняевым заинтересовались топ-клубы РПЛ. В частности, по данным различных источников, игрок очень близок к переходу в "Локомотив". Но сегодня СМИ сообщили, что россиянин не хочет переходить в стан "железнодорожников".
Широков – о Пиняеве в "Локомотиве": команда находится на 14 месте. Этот переход может не дать роста для карьеры
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу возможного перехода Сергея Пиняева в "Локомотив".
Фото: РИА Новости