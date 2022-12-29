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Каманцев: написал Карпину, к возобновлению чемпионата обсудим все вопросы по судейству

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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о критике арбитров со стороны главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
- Есть ли желание пообщаться с Карпиным об арбитрах? Желание пообщаться есть, но сейчас Валерий Георгиевич в отпуске, и не считаю необходимым его тревожить. Написал ему на рабочую электронную почту. Думаю, к возобновлению чемпионата переговорим и обсудим все вопросы. Некоторые судьи говорят, что не понимают, почему на Комличенко нет пенальти. Не могу представить, что судья Первой лиги, работающий резервным на матчах "Ростова" или любой команды РПЛ, может сказать, что он не знает, как трактовать тот или иной момент. Но если такое было, то это вопиющий случай. Не могу в это поверить, - цитирует Каманцева Matchtv.ru.

Ранее главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин неоднократно критически высказывался о работе рефери на матчах его команды в Российской премьер-лиге. Главные претензии Карпина были связаны с различной трактовкой сходных моментов для разных команд и непонятными критериями для принятия решения в отдельных эпизодах. По итогам осенней части сезона "Ростов" набрал 35 очков в 17 матчах и занимает третье место в турнирной таблице.

Карпин: раздражает непонятная трактовка спорных моментов, футбол - на усмотрение судей

Комличенко: мне судьи лично говорят - ты нам надоел, устали от тебя, не будем на тебе где-то свистеть

Комличенко: Карпин не обсуждает со мной предвзятое судейство, но всё и так видно, это лежит на поверхности


РФС Ростов Карпин Каманцев
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