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"Нам всякая шушера не нужна". Кавазашвили призвал иностранцев, не знающих, что такое "Спартак", переходить в "Зенит"

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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, кому из легионеров стоит переходить в "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
"В "Спартаке" играют только элитные футболисты, если кто-то из-за рубежа хочет перейти в эту великую команду, ему надо задать вопрос: "А ты вообще знаешь, что такое "Спартак"? Если нет — пусть не переходит к нам, пусть идет в "Зенит" за деньгами. В нашей команде всякая шушера не нужна" - приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".

"Зенит" и "Спартак" ушли на перерыв в РПЛ в качестве лидеров в турнирной таблице. Сине-бело-голубые идут на первой строчке, набрав 42 очка в 17 стартовых турах. "Спартак" отстает от петербуржцев на 6 очков. Кроме того, команды встречались на групповом этапе Кубка России, где "Спартак" стал первым в квартете, пройдя в плей-офф Пути РПЛ, а "Зенит" занял третье место и продолжит выступления в Пути регионов турнира.


Кавазашвили Спартак Зенит
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