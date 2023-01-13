- А талант и уровень мастерства Антона все еще позволяют ему думать о Европе. Их дуэт с Алексеем? Конечно, однажды хотелось бы увидеть воссоединение братьев в европейскому клубе, это было бы невероятно, - приводит мнение Семина "РБ Спорт".
Антон Миранчук, выступающий на позиции атакующего футболиста, в нынешнем сезоне забил 6 голов и сделал 6 ассистентских действий в 19 играх за "Локомотив" во всех соревнованиях. Контракт игрока с московским коллективом действует до лета 2024 года. Рыночная стоимость Антона составляет 5 млн евро ( по данным авторитетного сайта Transfermarkt). Его брат Алексей выступает Серии А. Права на игрока принадлежат "Аталанте", но из-за отсутствия должного игрового времени Алексей перебрался в "Торино" на правах аренды. В этом сезоне у Миранчука 3+2 за 11 встреч в итальянском первенстве. Его трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро.
Братья Миранчуки являются воспитанниками "Локомотива" и играли в клубе под руководством Юрия Семина. С командой футболисты становились чемпионами России в сезоне 2017/2018.
Семин: было бы невероятно увидеть дуэт братьев Миранчуков в европейском клубе
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу игры Антона и Алексея Миранчуков.
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