- Очень маленькая вероятность, что я зимой куда-то перейду. В планах хорошо провести сборы, претендовать на место первого номера в команде. Наше видение с тренерским штабом совпадает, - приводит слова Васютина "СЭ".
27-летний воспитанник "Зенита" Александр Васютин прошлый сезон отыграл в шведском "Юргордене". В сезоне 2022/2023 Александр провел 3 матча в Лиге Конференций. Коллектив из Швеции принял решение не продолжать сотрудничество с россиянином. Контракт Васютина с "Зенитом" завершается летом этого года. В активе вратаря всего 3 игры за "Зенит" – 2 матча в РПЛ и 1 в Кубке России. Авторитетный финансово-аналитический сайт Transfermаrkt, составляет 400 тысяч евро.
15 января команда Сергея Семака отправится на сбор в ОАЭ, где начнет подготовку ко второй половине сезона РПЛ.
Васютин: очень маленькая вероятность, что зимой я уйду из "Зенита"
Вратарь Александр Васютин высказался по поводу своего будущего в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"