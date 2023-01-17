По информации источника, "Спартак" достиг с "Бенфикой" договоренности по трансферу Тавареша. Красно-белым осталось уладить последние детали сделки. Ожидается, что в ближайшие дни Тавареш прибудет на медосмотр.
В мае прошлого года Тавареш выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки. С тех пор португалец не сыграл ни одного матча. Всего на счету воспитанника "Бенфики" 26 матчей в составе лиссабонского клуба, в которых он не отмечался результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего правого защитника в 2 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" согласовал с "Бенфикой" трансфер Тавареша. Медосмотр состоится на этой неделе
Португальский защитник Томаш Тавареш близок к переходу в "Спартак".
Фото: Alvaro Isidoro/Global Imagens