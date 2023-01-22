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Агент: Изидор может уйти в аренду в "Шальке"? Не думаю, что аренда сейчас возможна

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Агент французского футболиста Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа высказался по поводу появившейся информации о том, что игрок может перейти в немецкий "Шальке".
Фото: "СЭ"
- Изидор может уйти в аренду в "Шальке"? Не думаю, что аренда сейчас возможна, - приводит комментарий агента "СЭ".

На протяжении продолжительного времени СМИ сообщают, что 22-летний француз Вильсон Изидор, выступающий на позиции нападающего, может сменить "Локомотив" на европейский клуб. Вчера различные источники поделились информацией, что французский "Лорьян" и немецкий "Шальке" хотели бы видеть в своих рядах экс-игрока "Монако".

В этом сезоне Изидор принял участие в 17 матчах за Локомотив во всех соревнованиях. В РПЛ Вильсон забил 2 гола и оформил 2 ассиста за 13 встреч, а в Кубке набрал 2+2 по системе гол плюс пас в 4 играх. Контракт Изидора с "железнодорожниками" завершается летом 2026 года.


Изидор Шальке Локомотив
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