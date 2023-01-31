По сообщениям источника, 19-летний российский атакующий хавбек "Динамо" Арсен Захарян своей игрой заинтересовал "Ференцварош", представляющий чемпионат Венгрии. Спортивный директор венгерского коллектива уже консультировался с агентом игрока сборной России.
Арсен Захарян в этом сезоне принял участие в 22 матчах за Динамо, в которых отметился 3 голами и 6 ассистентскими действиями. Контракт россиянина со столичным коллективом рассчитан до конца июня 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 15 млн евро. Летом 2022 года в переходе Арсена был заинтересован лондонский "Челси", но трансфер не состоялся из-за проблем с оплатой перехода.
"Ференцварош" в этом сезоне после 16 проведенных матчей располагается на 1 месте в таблице чемпионата Венгрии, опережая ближайшего преследователя на 9 очков. Команду возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова.
Журналист Иван Карпов: "Ференцварош" заинтересован в переходе Захаряна
Российский футболист Арсен Захарян может продолжить карьеру в венгерском "Ференцвароше".
Фото: РПЛ