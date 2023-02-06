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Кукуян: никаких проблем, если стадион услышит мое решение после просмотра VAR

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Российский рефери Павел Кукуян высказался по поводу публичных комментариев судей на Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Проблем никаких нет. Стоя у монитора в чемпионате, ты проговариваешь это решение. Его слышат в VAR?комнате, помощники. Если услышит стадион, то проблем никаких нет, - приводит комментарий Кукуяна "Матч ТВ".

Регламент февральского турнира в ОАЭ предписывает судьям что, если им требуется помощь VAR, то они должны публично проговаривать момент и выносить решение. Вчера 40-летний российский рефери Павел Кукуян отработал матч товарищеского турнира "Спартак" -"Краснодар" (4:0). Арбитр, представляющий Сочи, в этом сезоне отсудил 15 матчей - 3 в Кубке России и 12 в РПЛ.

Напомним, что IFAB проводит эксперимент на клубном ЧМ, при котором судьи должны публично объявлять свои решения после обращения к видеопросмотру.


Кукуян
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