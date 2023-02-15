- Я пробыл год в аренде в "Атлетико Минейро", сейчас чувствую себя хорошо. Работаем над тем, чтобы показать, на что мы способны, во второй части сезона. Внутри России ничего не происходит, поэтому чувствую себя спокойно. Я останусь здесь до конца чемпионата. Ситуация на стороне не очень хорошая, но посмотрим, что будет. Я останусь в "Краснодаре", - передает слова Алонсо РИА Новости.
30-летний парагвайский центральный защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо был выкуплен руководством "быков" 7 января 2022 года у бразильского "Атлетико Минейро", сумма трансферной компенсации составила 8 миллионов евро. 14 марта футболист по личной инициативе был отправлен в аренду в свой прежний клуб до конца 2022 года. В январе 2023 года Хуниор Алонсо прибыл в расположение "Краснодара" и готовится к весенней части сезона в составе черно-зеленых.
Хуниор Алонсо: внутри России ничего не происходит, поэтому чувствую себя спокойно, останусь в "Краснодаре"
Защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо рассказал о своих дальнейших планах по отношению к клубу.
Фото: Getty Images