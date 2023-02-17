- Этот матч должен был состояться в ноябре. Естественно, любой международный матч такого формата важен в условиях того, что мы не можем играть в еврокубках. Поэтому мы вынуждены искать новые связи. Плюс это последняя репетиция перед Кубком России, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".
Действующий чемпион РПЛ и лидер нынешнего розыгрыша российского первенства "Зенит" завершил учебно-тренировочные сборы в ОАЭ и вчера прибыл в Иран, где 17 февраля сыграет товарищеский поединок против местного "Сепахана", который после 20 туров иранского первенства располагается на 1-й строчке. Ранее коллектив из Санкт-Петербурга провел два товарищеских матча против лидера чемпионата Сербии "Црвены Звезды". Оба раза петербуржцы одержали победу. В июле в Сочи сине-бело-голубые победили сербский коллектив со счетом 2:1, а в ноябре на "Газпром Арене" "Зенит" выиграл со счетом 3:1. Ранее генеральный директор петербуржцев Александр Медведев заявил, что клуб почти договорился с бразильскими клубами "Коринтианс" и "Фламенго" о сотрудничестве. Также идентичный договор подписан с казахстанским "Кайратом".
Аршавин – о матче с "Сепаханом": мы не можем играть в еврокубках. Поэтому вынуждены искать новые связи
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем контрольном поединке против иранского "Сепахана".
Фото: "Чемпионат"