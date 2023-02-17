– Слушайте, там есть какие-то задержки, но я не думаю, что они критичные. Ребята в состоянии какое-то время не получать заработную плату.
Закроет ли "Ростов" все долги? В наше время вообще в чем-то нельзя не сомневаться. Но насколько я знаю, никогда такого не было, чтобы "Ростов" какие-то долги не закрыл. Трудности есть, но они есть сейчас у всех, – приводит слова Талаева "РБ Спорт".
Сегодня в СМИ появилась информация, что футболисты "Ростова" не получают положенные по контракту выплаты с ноября. В самом клубе пока никак не прокомментировали ситуацию. Задолженность по зарплате перед спортсменами не мешает команде Валерия Карпина идти среди лидеров таблицы чемпионата России.
"Ростов" набрал 35 очков в 17-ти турах и располагается на третьем месте в РПЛ. При этом отставание от "Зенита", который уверенно возглавляет чемпионскую гонку, насчитывает семь баллов.
Агент Голенкова и Медведева – о долгах "Ростова": ребята в состоянии какое-то время не получать зарплату
Андрей Талаев, агент футболистов "Ростова" Егора Голенкова и Никиты Медведева, прокомментировал новость о том, что игроки клуба не получают зарплату с октября.
Фото: ФК "Ростов"