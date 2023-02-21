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В РФС подтвердили, что пригласили сборную Ирака на товарищеский матч в Сочи

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Служба коммуникаций РФС прокомментировала информацию о том, что сборная России может сыграть со сборной Ирака.
Фото: РФС
"РФС получил от Федерации футбола Ирака предложение сыграть товарищеский матч. Мы благодарны коллегам за инициативу, обсудили её внутри и направили ответное письмо, в котором предложили провести игру в Сочи", - цитирует представителя РФС "Чемпионат".

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что Федерация футбола Ирака предложила РФС провести товарищескую встречу между сборными России и Ирака в Багдаде. Предположительно, матч может состояться в марте этого года.

Последней официальной игрой для сборной России стал матч против Хорватии (0:1) в отборочном этапе к ЧМ-2022. После этого команда Валерия Карпина сыграла лишь три товарищеские встречи: с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Сборная Ирака занимает 68-е место в рейтинге ФИФА.


РФС Сборная России Сборная Ирака
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