"РФС получил от Федерации футбола Ирака предложение сыграть товарищеский матч. Мы благодарны коллегам за инициативу, обсудили её внутри и направили ответное письмо, в котором предложили провести игру в Сочи", - цитирует представителя РФС "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что Федерация футбола Ирака предложила РФС провести товарищескую встречу между сборными России и Ирака в Багдаде. Предположительно, матч может состояться в марте этого года.
Последней официальной игрой для сборной России стал матч против Хорватии (0:1) в отборочном этапе к ЧМ-2022. После этого команда Валерия Карпина сыграла лишь три товарищеские встречи: с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
Сборная Ирака занимает 68-е место в рейтинге ФИФА.
В РФС подтвердили, что пригласили сборную Ирака на товарищеский матч в Сочи
Служба коммуникаций РФС прокомментировала информацию о том, что сборная России может сыграть со сборной Ирака.
Фото: РФС