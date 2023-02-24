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Медведев – о натурализации Малкома и Клаудиньо: удивляюсь, когда кто-то начинает искать причины "а почему и зачем"

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев объяснил причину получения российского гражданства бразильскими полузащитниками команды Малкомом и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
– Это очень важное событие. При этом я, честно говоря, удивляюсь, когда кто-то начинает искать причины из серии "а почему и зачем", видеть в этом чью-то финансовую выгоду. Почему-то многие забывают, какой вклад в успехи сборной России внес в свое время такой игрок, как Супермарио – Марио Фернандес. Играли за сборную Ари с Нойштедтером. Что касается Малкома с Клаудиньо, это было движение их души. Они сами с этим обратились, затем все необходимые процедуры оказались выполнены.

В отношении их статуса "легионеров" и возможности играть за сборную должно пройти какое-то время. Для одного из них это чуть больший отрезок, для другого – чуть меньший. Не надо забывать, что в этот период они могут быть вызваны в сборную Бразилии. При этом сыграв за нее, они уже не смогут играть за сборную России. Не потеряв при этом российского гражданства, – приводит слова Медведева "Матч ТВ".

Малком перешел в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". Клаудиньо стал игроком питерского клуба в 2021 году. 24 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бразильским полузащитникам сине-бело-голубых.

Отметим, что получение паспортов РФ не означает изменения их действующего статуса легионеров в РПЛ. Кроме того, Малком и Клаудиньо пока не смогут выступать за национальную команду России, поскольку были задействованы в олимпийской сборной Бразилии.

После 17-ти туров чемпионата России "Зенит" под руководством Сергея Семака уверенно возглавляет таблицу чемпионата России. Гандикап сине-бело-голубых перед ближайшими преследователями – московским "Спартаком" и "Ростовом" – составляет шесть и семь очков соответственно. В случае если клубу с берегов Невы удастся завоевать золотые медали, чемпионский титул станет для него пятым подряд. С тех пор, как команду принял Сергей Семак в 2018-м, она ежегодно финиширует на верхней строчке в таблице РПЛ.


Зенит Медведев Малком Клаудиньо
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