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Дивеев: я очень хочу в Европу. Честно скажу, что готов там играть

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил о готовности и желании переезда в европейский чемпионат.
"Матч ТВ"
- Если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и всё расскажет. Но такого ещё ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Я очень хочу в Европу. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да.

Напомним, в СМИ ранее появлялась информация о том, что Игорем Дивеевым интересуется ряд клубов итальянской Серии A, однако дальше слухов об интересе дело не пошло. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл за ЦСКА всего 12 матчей во всех турнирах из-за различных травм. Дивеев отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до 2024 года.

Источник: "Чемпионат"


Дивеев ЦСКА
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