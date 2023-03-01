- Если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и всё расскажет. Но такого ещё ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Я очень хочу в Европу. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да.
Напомним, в СМИ ранее появлялась информация о том, что Игорем Дивеевым интересуется ряд клубов итальянской Серии A, однако дальше слухов об интересе дело не пошло. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл за ЦСКА всего 12 матчей во всех турнирах из-за различных травм. Дивеев отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до 2024 года.
Источник: "Чемпионат"
Дивеев: я очень хочу в Европу. Честно скажу, что готов там играть
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил о готовности и желании переезда в европейский чемпионат.
"Матч ТВ"