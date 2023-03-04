- Конкуренция? Например, клуб взял Тавареша, Дуарте и Бальде. Тогда зачем брать иностранцев, чтобы они сидели на скамейке? Если всех всё устраивает, хотят, чтобы играли наши футболисты, зачем покупать Дуарте и Тавареша? Значит, тренеру они нужны. Думаю, что всё равно легионеры будут играть.
Отметим, что португальский и парагвайский защитники Томаш Тавареш и Алексис Дуарте пополнили состав московского "Спартака" в зимнее трансферное окно. Нападающий Кейта Бальде присоединился к красно-белым летом. В первом матче после зимнего перерыва, который "Спартак" проводил с "Локомотивом" в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России (1:0), в стартовом составе команды Гильермо Абаскаля вышли 11 российский футболистов. Единственный гол во встрече забил также россиянин - отличился полузащитник Данил Пруцев. В ответном матче между соперниками в стартовом составе "Спартака" уже появились легионеры.
Источник: "РБ Спорт"
Тихонов: в "Спартаке" все равно будут играть легионеры, несмотря на прогресс россиян
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов заявил, что легионеры будут продолжать получать большое игровое время в составе москвичей, несмотря на прогресс российских игроков.
"Чемпионат"