Коммунисты предложили применять паспорта болельщиков только для допуска зрителей на трибуны на международные турниры. При этом для внутренних соревнований, включая чемпионат и Кубок России, фракция предлагает снять любые ограничения и осуществлять пропуск без удостоверяющих документов.
Напомним, накануне первым с инициативой об отмене Fan ID выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он рассказал, что в ближайшее время направит конструктивное предложение главе правительства Михаилу Мишустину. Причинами послужили антирекорды посещаемости домашних матчей РПЛ после внедрения Fan ID. Так, игра между "Спартаком" и "Уралом" на "Открытие Банк Арене" собрала всего 4500 зрителей.
Источник: "РИА Новости"
"РИА Новости": КПРФ предложила "Единой России" разработать совместный законопроект о частичной отмене Fan ID
Коммунистическая партия РФ выступила с предложением к фракции "Единая Россия" выйти в Госдуму с совместной инициативой о частичной отмене Fan ID.
Фото: ФК