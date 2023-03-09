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Экс-гендиректор "Зенита" Черкасов – фанатам, бойкотирующим матчи из-за Fan ID: ну тогда и сидите с амбициями в барах

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Бывший генеральный директор питерского клуба Илья Черкасов признался, что поддерживает введение Fan ID на матчах чемпионата России.
Фото: Андрей Панков
– К Fan ID я отношусь как к нормальной, отчасти неизбежной истории. И мне не совсем понятно, почему в рамках крупных международных турниров, проходивших в нашей стране, те же самые болельщики легко шли на раскрытие персональных данных, получали паспорта и заполняли стадионы, а сейчас чего-то вдруг задают вопросы.

Это нормальная практика, которую надо просто понять и принять. Можно как угодно относиться к футболу, но нельзя отрицать, что не у нас зародившаяся история "хулиганс" обошла хоккей и баскетбол. В американском футболе при кратном превосходстве по количеству зрителей подобных вещей на трибунах не возникало.

Так что, ребята, сделайте простой выбор: вы за свои амбиции или за свою команду? Судя по всему, пока побеждают амбиции. Ну тогда и сидите с ними в барах, – цитирует Черкасова Bobsoccer.

Паспорта болельщика стали обязательными для пропуска на трибуны на всех матчах чемпионата России по футболу начиная с 2023 года. 7 марта в Москве прошло совещание с участием представителей клубов РПЛ и Министерства спорта РФ. На нем, среди прочих, был затронут вопрос реализации проекта Fan ID. Участники дискуссии пришли к выводу, что рекордно низкая посещаемость стартовых игр РПЛ текущего года связана с неблагоприятными погодными условиями, но никак не внедрением паспортов болельщиков.

Ранее КПРФ выступила с инициативой направить запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность частичной отмены Fan ID. Депутат Госдумы РФ от коммунистической фракции Геннадий Обухов написал в своем Telegram-канале, что отправил документ с соответствующим запросом в правительство.


Зенит Fan ID
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