- За что она меня хочет притянуть? Я процитировала ее же слова про эскортницу. Даже не хочу комментировать весь этот бред, который она наговорила. Угрозы судом от Заремы просто смешны, - приводит комментарий Смородской Sport24.
Вчера в новом выпуске популярного ютуб-шоу "Коммент Шоу" бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская критически отозвалась о супруге бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой. В частности, женщина назвала Салихову "эскортницей". На эти слова сразу же отреагировала Зарема, пообещав разобраться со Смородской в суде.
Отметим, что Ольга с 2010 по 2016 годы являлась президентом "Локомотива". Под ее руководством столичный клуб завоевал Кубок России в 2016 году. Летом этого же года совет директор РЖД принял решение произвести рокировку на должности президента и Смородскую сменил Илья Геркус, который сумел вместе с железнодорожниками завоевать чемпионский титул РПЛ в 2018 году. Салихова не имела официальной должности в "Спартаке", но оказывала влияние на некоторые управленческие решения. В частности, Зарема способствовала покупке шведского нападающего Джордана Ларссона. Весной 2021 года супруга Федуна вошла в СД "Спартака", но уже летом покинула его, так как не согласилась с назначением на пост наставника команды португальца Руя Витории.
Смородская: угрозы судом от Салиховой просто смешны. Я процитировала ее же слова про эскортницу
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на слова Заремы Салиховой по поводу возможного обращения в суд.
Фото: ФК "Локомотив"