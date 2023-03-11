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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
14:00
УралНе начат
П1 4.1X 3.55П2 1.94
Спартак
16:30
ФакелНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.8
Ахмат
16:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.39X 3.4П2 3.05
Краснодар
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.75X 3.5П2 2.7

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
15:00
КАМАЗНе начат
П1 2.07X 3.2П2 3.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
15:30
ЛиверпульНе начат
П1 7.2X 5.2П2 1.41
Тоттенхэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.46X 4.6П2 7.4
Лестер Сити
18:00
ЧелсиНе начат
П1 4X 3.65П2 2.01
Лидс Юнайтед
18:00
БрайтонНе начат
П1 4.1X 3.7П2 1.9
Эвертон
18:00
БрентфордНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.75
Кристал Пэлас
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8.4X 5П2 1.39

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.28X 6П2 11
Эльче
18:15
ВальядолидНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.85
Сельта
20:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.22X 3.2П2 3.6
Валенсия
23:00
ОсасунаНе начат
П1 2.17X 3.2П2 3.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
УдинезеНе начат
П1 2.85X 3.3П2 2.55
Наполи
20:00
АталантаНе начат
П1 1.7X 4.2П2 5.2
Болонья
22:45
ЛациоНе начат
П1 3.1X 3.1П2 2.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.13X 10П2 18
РБ Лейпциг
17:30
Боруссия МНе начат
П1 1.44X 5П2 6.6
Айнтрахт
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.1X 3.45П2 3.65
Герта
17:30
МайнцНе начат
П1 2.95X 3.35П2 2.49
Шальке-04
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.3X 3.85П2 1.82

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
19:00
РеннНе начат
П1 3.8X 3.45П2 2.06
Брест
23:00
ПСЖНе начат
П1 6.6X 4.9П2 1.46
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Смородская: угрозы судом от Салиховой просто смешны. Я процитировала ее же слова про эскортницу

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на слова Заремы Салиховой по поводу возможного обращения в суд.
Фото: ФК "Локомотив"
- За что она меня хочет притянуть? Я процитировала ее же слова про эскортницу. Даже не хочу комментировать весь этот бред, который она наговорила. Угрозы судом от Заремы просто смешны, - приводит комментарий Смородской Sport24.

Вчера в новом выпуске популярного ютуб-шоу "Коммент Шоу" бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская критически отозвалась о супруге бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой. В частности, женщина назвала Салихову "эскортницей". На эти слова сразу же отреагировала Зарема, пообещав разобраться со Смородской в суде.

Отметим, что Ольга с 2010 по 2016 годы являлась президентом "Локомотива". Под ее руководством столичный клуб завоевал Кубок России в 2016 году. Летом этого же года совет директор РЖД принял решение произвести рокировку на должности президента и Смородскую сменил Илья Геркус, который сумел вместе с железнодорожниками завоевать чемпионский титул РПЛ в 2018 году. Салихова не имела официальной должности в "Спартаке", но оказывала влияние на некоторые управленческие решения. В частности, Зарема способствовала покупке шведского нападающего Джордана Ларссона. Весной 2021 года супруга Федуна вошла в СД "Спартака", но уже летом покинула его, так как не согласилась с назначением на пост наставника команды португальца Руя Витории.


Смородская Салихова Спартак
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