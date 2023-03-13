- Поздравление Промеса? Ничего особенного. Смеялись, шутили о его рекордном голе. Вы знаете, что он очень сильный игрок. 101 гол, но уверен, что он хочет еще большего. Это хорошо, но это не все, - приводит слова Мартинса "Спорт-Экспресс".
31-летний Квинси Промес стал первым легионером в истории московского "Спартака", забившем 100 голов за команду. Юбилейный забитый мяч нидерландца случился в матче 19-го тура РПЛ текущего сезона с воронежским "Факелом" (3:2). Кроме 100-го гола, Промес забил сразу и 101-й. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до 2024 года. В составе красно-белых Промес стал чемпионом России в 2017 году.
Мартинс - о 100-м голе Промеса за "Спартак": уверен, что Квинси хочет большего. Это еще не все
Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс выразил уверенность, что нападающий команды Квинси Промес не остановиться на отметке в 101 забитый мяч за красно-белых.
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