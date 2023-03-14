- Проблема в том, что это очень высоко организованная команда, хорошо играет. Нам было сложно против них в предыдущих матчах. Команда хорошо обороняется. Очень сложно создавать моменты в матче с "Уралом", - приводит мнение Промеса "Матч ТВ".
Голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес ударно начал весеннюю часть российского футбольного сезона. В 5 встречах голландец сумел 4 раза поразить ворота соперников, а также смог оформить 1 голевой пас. В кубковой игре против "Урала" (1:1) также отметился голевым действием, завершив голом навес Томаша Тавареша. Теперь в активе Промеса 102 голов за "Спартак". Это точное попадание не помогло столичному коллективу выиграть матч у команды Гончаренко. Отметим, что игра российского первенства между эти коллективами также завершилась вничью (2:2). В той встречи голами у москвичей отметился российский хавбек Руслан Литвинов.
Промес: "Спартаку" было сложно создавать моменты в матче с "Уралом"
Квинси Промес поделился своими мыслями по поводу итога матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против "Урала" (1:1).
Фото: РПЛ