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Тихонов - о полуфинале Кубка России: не удивлюсь, если "Урал" выиграет у "Спартака"

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Экс-футболист и тренер "Спартака" Андрей Тихонов признался, что не удивится победе "Урала" над московской командой в матче 1/2 финала Кубка России.
Фото: РФС
"Сейчас "Спартак" не в лучшем психологическом состоянии. К тому же команде будет не хватать Промеса. Мы симпатизируем "Уралу", который сейчас показывает добротный футбол. И не удивимся, если "Урал" выиграет", - цитирует Тихонова "РБ Спорт".

Напомним, первая встреча команд в рамках полуфинального противостояния Пути РПЛ Кубка России закончилась со счетом 1:1. Ответный поединок состоится завтра, 4 апреля, на домашнем поле уральской команды "Екатеринбург Арена". Свисток, сигнализирующий о начале игры, главного арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 17:00 мск.


Тихонов Кубок России Спартак Урал
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