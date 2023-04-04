- Соблазн выпустить лучшего игрока, даже с травмой, нереально велик. Сколько раз на моей практике думаешь: "Ну, ладно", ни разу не прокатывало. В какой-то момент ты понимаешь, что травма, посмотрим в следующий раз. Соблазн очень велик, особенно в матче, где 0:0. Но это очень грубая ошибка, - высказал свое мнение Слуцкий в эфире "Коммент Шоу".
"Спартак" на своей домашней арене не сумел обыграть "Ахмат" (0:0). Команда Гильермо Абаскаля имела несколько голевых моментов, но не смогла конвертировать их в голы. Испанский наставник не смог рассчитывать на своего лучшего бомбардира голландца Квинси Промеса в стартовом составе, который перед игрой испытывал небольшие проблемы со здоровьем. Но в перерыве Квинси все же вышел на поле, но уже через 5 минут был заменен из-за повреждения. По некоторой информации, Промес выбыл из игры минимум на 3 недели. "Спартак" по итогам 21 тура располагается на 3-й строчке, имея в своем активе 41 очка. Отставание от "Ростова", идущего на строчку выше, составляет 3 балла.
Слуцкий: решение выпустить Промеса в матче с "Ахматом" – это грубая ошибка
Экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мыслями по поводу решения Гильермо Абаскаля выпустить Квинси Промеса в матче 21-го тура с "Ахматом" (0:0).
Фото: ФК "Спартак"