Зарема Салихова: Федуна не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской "Лукойла"

Фото: ФК "Спартак"

– Клуб не поздравил Федуна с Днем рождения? " Спартак " как раз поздравил, и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо! Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской "Лукойла", некто Матушкин и прочие. Есть такая поговорка: "Blowing out someone else’s candle doesn’t make yours shine any brighter" ["Если ты погасишь свечу другого человека, твоя не станет гореть ярче"], – приводит слова Салиховой Sport24 Московский футбольный клуб "Спартак" не поздравил на своем официальном сайте и в социальных сетях своего бывшего владельца и президента Леонида Федуна с днем рождения. Накануне бизнесмену исполнилось 67 лет. Федун владел контрольным пакетом акций ФК "Спартак" и возглавлял совет директоров клуба на протяжении восемнадцати лет - с 2004 по 2022 годы. Он продолжает посещать домашние матчи красно-белых. Летом прошлого года 100% акций клуба приобрел "Лукойл", после чего Федун перестал иметь отношение к команде.За девять туров до финиша сезона "Спартак" замыкает тройку лидеров таблицы РПЛ. Отставание от идущего вторым "Ростова" составляет три балла, от лидера и действующего чемпиона " Зенита " – десять. В общей сложности красно-белые не побеждают на протяжении четырех матчей в чемпионате и Кубке России.