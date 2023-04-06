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Зарема Салихова: Федуна не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской "Лукойла"

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на отсутствие поздравления ее мужа с днем рождения от клуба на сайте и в соцсетях.
Фото: ФК "Спартак"
– Клуб не поздравил Федуна с Днем рождения? "Спартак" как раз поздравил, и очень душевно: игроки, сотрудники и менеджеры клуба. Тренеры вплоть до Якина! Всем спасибо! Не поздравили на сайте те, кто сейчас прикрываются за красивой вывеской "Лукойла", некто Матушкин и прочие. Есть такая поговорка: "Blowing out someone else’s candle doesn’t make yours shine any brighter" ["Если ты погасишь свечу другого человека, твоя не станет гореть ярче"], – приводит слова Салиховой Sport24.

Московский футбольный клуб "Спартак" не поздравил на своем официальном сайте и в социальных сетях своего бывшего владельца и президента Леонида Федуна с днем рождения. Накануне бизнесмену исполнилось 67 лет. Федун владел контрольным пакетом акций ФК "Спартак" и возглавлял совет директоров клуба на протяжении восемнадцати лет - с 2004 по 2022 годы. Он продолжает посещать домашние матчи красно-белых. Летом прошлого года 100% акций клуба приобрел "Лукойл", после чего Федун перестал иметь отношение к команде.

За девять туров до финиша сезона "Спартак" замыкает тройку лидеров таблицы РПЛ. Отставание от идущего вторым "Ростова" составляет три балла, от лидера и действующего чемпиона "Зенита" – десять. В общей сложности красно-белые не побеждают на протяжении четырех матчей в чемпионате и Кубке России.


Спартак Федун Салихова
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