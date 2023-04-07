- Почему зрители в России не ходят на стадионы? Я считаю, что люди в России не любят футбол. В пятой по силе лиге Англии на каждый матч приходит 8–10 тысяч зрителей. При этом билет стоит 20 фунтов, а жителей в два раза меньше, чем в Ногинске. Мы играем в третьей лиге, на нас ходит в среднем 300 зрителей. При этом цена – совсем не 20 фунтов.
Футбольный клуб "Знамя" принимал участие в розыгрыше Кубка России в текущем сезоне. Команда из Ногинска смогла дойти до стадии 1/128 финала, где потерпела поражение от "Пересвета" из Домодедова. "Знамя" уступило 1:2. Команда играет в третьей группе Второй лиги чемпионата России. После 22 матчей в Подгруппе 2 "Знамя" заняло девятое место, набрав 25 очков. В играх плей-офф текущего сезона футболисты из Ногинска еще участия не принимали.
Источник: Metaratings
Инвестор ФК "Знамя": люди в России не любят футбол, поэтому не ходят на стадионы
Инвестор футбольного клуба "Знамя" Алексей Орлов заявил, что люди в России не любят футбол.
Фото: ФК "Ростов"