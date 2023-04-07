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Сперцян: интрига в РПЛ всегда жива, "Ростов" способен бороться за медали

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян выразил уверенность, что "Ростов" способен бороться за медали в РПЛ текущего сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
- Интрига в РПЛ всегда жива. Способен ли "Ростов" бороться за медали? Конечно, способен.

"Ростов" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав после 21 сыгранного матча 44 очка. Ростовчане, играющие под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина, отстают от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" на семь очков. "Ростов" еще никогда в своей истории не выигрывал золотые медали высшего дивизиона чемпионата России. Высшим достижением клуба из Ростова-на-Дону в РПЛ является второе место в сезоне 2015/2016.

Источник: "РБ Спорт"


Сперцян Ростов Краснодар
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