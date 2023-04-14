-Поздравлять с чемпионством будем 7 мая, когда "Зенит" обыграет "Спартак". Будет досрочное чемпионство за четыре тура до конца. Так что готовьтесь (смеется). Я готовлюсь к 7 мая.
"Зенит" может оформить досрочную победу в текущем розыгрыше чемпиона России уже после домашнего матча с московским "Спартаком" в 26-м туре РПЛ. Игра состоится 7 мая на стадионе "Газпром Арена". До этого "Зениту" предстоит сыграть с "Ростовом", "Динамо" и "Крыльями Советов". "Спартак" проведет матчи с "Торпедо", "Краснодаром" и "Ростовом". Между соперниками в турнирной таблице сейчас 12 очков отрыва в пользу "Зенита", имеющего в своем активе 54 балла после 22 матчей.
Источник: Sport24
Орлов: поздравлять с чемпионством будем 7 мая, когда "Зенит" обыграет "Спартак", готовьтесь
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что "Зенит" отпразднует победу в чемпионате России 7 мая после домашнего матча со "Спартаком".
Фото: ФК "Сочи"