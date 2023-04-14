- С "Зенитом" тяжело играть на выезде, но при своих трибунах их вполне возможно обыгрывать. Со всеми можно играть. "Лестер", вон, АПЛ выиграл. Нужно выходить и играть в футбол. Не буду говорить громких слов, но в следующем сезоне, если все будет хорошо, мы поборемся с "Зенитом", - приводит комментарий Глушенкова Sport24.
Для "Локомотива" первая часть текущего сезона вышла неудачной. По итогам 17 туров коллектив занимал 14 место (зона стыков). В зимнее межсезонье у железнодорожников сменилось руководство, тренерский штаб (команду возглавил Михаил Галактионов). Также состав железнодорожников пополнил ряд новичков, в частости, Максим Глушенков, Артем Дзюба и Сергей Пиняев, которые сразу же сумели стать лидерами команды. За 5 весенних туров "Локомотив" одержал 4 победы, проиграв лишь однажды "Зениту" (1:2). Сейчас столичный коллектив с 25 очками располагается на 10-й строчке. Отставание от "Зенита" составляет 29 баллов. Отметим, что петербуржцы четыре года подряд выигрывают РПЛ. В этом сезоне национального первенства дружина Семака также уверенно лидирует.
Глушенков: в следующем сезоне, если все будет хорошо, мы поборемся с "Зенитом"
Российский футболист "Локомотива" Максим Глушенков высказался по поводу конкуренции с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"