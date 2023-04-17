- ЦСКА хорошо накатывает. Я бы их обозначил как главного претендента на второе место. "Спартак" сейчас себя не по-взрослому ведет. Моя тройка призеров — "Зенит", ЦСКА, "Спартак".
После возобновления чемпионата России "Спартак" одержал лишь две победы в пяти сыгранных матчах. Красно-белые под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля дважды сыграли вничью и один раз проиграли. Поражение "Спартак" потерпел в выездном матче с "Оренбургом". Москвичи уступили уральцам 0:2. В Кубке России "Спартак" вылетел из розыгрыша верхней сетки турнира, отправившись в Путь регионов, где сыграет с "Акроном".
Источник: "Матч ТВ"
Генич - о тройке призеров РПЛ: "Спартак" сейчас себя не по-взрослому ведет. ЦСКА - главный претендент на второе место
Комментатор Константин Генич усомнился в чемпионских амбициях московского "Спартака".
Фото: "Матч ТВ"